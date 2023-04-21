فصل الصيف ينعش مبيعات دهانات الحوائط.. استقرار ملحوظ في الأسعار

تشهد سوق دهانات الحوائط خلال الفترة الراهنة إقبالاً كبيرا من المواطنين على الشراء، نظراً لبدء فصل الصيف، والذي يكثر فيه تشطيبات المنازل، خاصة من جانب المقبلين على الزواج أو العائدين من الخارج.

استقرار أسعار دهانات الجدران

وقال محمد عبدالرحمن، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن»، إن أسعار دهانات الحوائط تشهد استقرارا في الأسواق المصرية منذ فترة طويلة، نظرا لتوافر كميات كبيرة من الدهانات داخل المحال.

وأضاف «عبدالرحمن»، أن الأسعار تختلف حسب النوع والشركة، فهناك أنواع عديدة من الدهانات متوفره في الأسواق، أبرزها المطاط والزيت والبلاستيك والأيبوكسي، وهي الأكثر مبيعاً.

إقبال المواطنين على شراء دهانات الحوائط

وفي جولة لـ«الوطن» في شارع الجيش بحي باب الشعرية بالقاهرة، قال كريم الدمنهوري، أحد أصحاب محال دهانات الحائط، إن الفترة الحالية تشهد تساؤلاً مستمراً من جانب المواطنين عن أنواع دهانات الحوائط وأسعارها، كما تشهد المحلات إقبالاً على الشراء، وهذا يحدث مع بداية فصل الصيف كل عام.

وأوضح «الدمنهوري»، أن شراء دهانات الحوائط يكثر في فصل الصيف، حيث يأتي الكثير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، لتشطيب منازلهم، كما يزداد الإقبال من جانب المواطنين العائدين من الخارج لقضاء إجازة العيد، وانتهاز فرصة بدء فصل الصيف لتجديد منازلهم، حيث يعتبر هذا الفصل من أفضل فصول السنة لتشطيب أو تغيير ديكورات المنازل نظراً لاعتدال الطقس.

أسعار دهانات الحوائط

وذكر أحد أصحاب محال دهانات الحائط، أن أسعار الدهانات تختلف حسب النوع والشركة التي يفضل المواطنون الشراء منها، حيث تبدأ الأسعار من 45 جنيها بالنسبة لدهان المط، و65 جنيها لـ«اللاكيه»، بينما يبلغ سعر البلاستيك 150 جنيها، وجردل نصف لامع 220 جنيها.