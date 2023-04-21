خلال إجازة العيد.. مواعيد فحص المقبلين على الزواج في السويس

أعلنت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة، أماكن ومواعيد الخدمات الصحية، التي تقدمها مديرية الصحة بالسويس، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنها المبادرات الصحية، والتطعيمات للأطفال حديثي الولادة، والكشف الطبي للمقبلين على الزواج، وقد أصدرت مديرية الشئون الصحية، بياناً تتضمن جدول عمل تلك

مواعيد فحص المقبلين على الزواج التطعيمات والمبادرات فى العيد

مواعيد فحص المقبلين على الزواج التطعيمات والمبادرات فى العيد، أشارت مديرية الصحة فى السويس إليه خلال بيانها، أن الأماكن التى تختص بأعمال مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية، للأطفال حديثي الولادة، وهى مستشفى السويس العام ومستشفي العبور التخصصي، يكون العمل بها أيام الإجازة، من الساعة 9 صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.

مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة

وأوضح بيان مديرية الصحة، أن أماكن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع، عند الأطفال حديثي الولادة، بمكتب صحة السويس، مركز طبي الأربعين، مركز طبي الإيمان، وحدة صحة السادات، مركز طبي الصباح، وحدة 24 أكتوبر الصحية، وحدة طل الأسرة بمبارك، وحدة صحة الرائد، مركز طبي التوفيق، والمراكز الطبية بالصفا وعرب المعمل والشروق، والوحدات الصحية بالجناين وقرية عامر وكبريت وجنيفة، وجميعها تعمل على مدار أيام الإجارة من 9 إلى 2 بعد الظهر

الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

فيما ذكر البيان أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بمركز طبي الأربعين طوال الأيام من 9 إلى 2 بعد الظهر