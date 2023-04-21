مي كساب عن تهنئة «الموسيقيين» لها بسبب مسلسل جعفر العمدة: أجمل عيدية

هنأت نقابة المهن الموسيقية، في بيان، الفنانة مي كساب، على دورها في مسلسل جعفر العمدة، والذي عُرض طوال شهر رمضان.

مي كساب تعلق على التهنئة

ونشرت مي كساب البيان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والذي يشيد بأدائها خلال المسلسل، وعلقت قائلة: «أجمل عيدية جات لي، خالص تقديري واحترامي وامتناني لنقابتي الأولى، نقابة المهن الموسيقية، ونقيبي الفنان المحترم مصطفي كامل، شكرا من قلبي.. جعفر العمدة».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وجسدت مي كساب خلال مسلسل جعفر العمدة دور «ثريا» إحدي زوجات جعفر العمدة، والذي يلعب دوره الفنان محمد رمضان، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم زينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، من إخراج محمد سامي.