انقطاع مياه الشرب عن مدينة سمالوط وقريتي البيهو والعوايسة بالمنيا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بالمنيا، اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مناطق بمدينة سمالوط، وقريتي العوايسة والبيهو، نتيجة حدوث كسر مفاجئ في خط رئيسي.

كسر بخط مياه رئيسي بسمالوط

ذكر بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن خط المياه الرئيسي قطر 16 بوصة المغذي لقرية العوايسة، تعرض لكسر مفاجئ، ويتم إصلاحه بمعرفة المختصين، ونتج عن ذلك قطع المياه عن مدينة سمالوط وقريتي البيهو والعوايسة في جنوب شرق مدينة سمالوط، حتى الانتهاء من عملية الإصلاح التي تستغرق ساعات.

رفع الطوارئ بمديريات الخدمات

ورفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنيا، درجة الاستعداد تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، حيث تقرر إلغاء كل الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كل الخدمات للمواطنين.

وجرى تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، على مدار 24 ساعة، وتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة العيد.