أسعار كعك العيد في منافذ وزارة الزراعة.. تبدأ من 90 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة، أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2023، التي طرحتهما مؤخرًا في جميع منافذ الوزارة، ومن إنتاج معهد تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة، وجرى تصنيعهما من أجود الخامات، وطرحتهما الوزارة بجميع منافذها بأسعار أقل كثيرًا عن المعروضة في المحلات المختلفة.

أسعار كعك العيد في منافذ وزارة الزراعة

ترصد «الوطن» أسعار كعك العيد في منافذ وزارة الزراعة المختلفة، التي جاءت كما يلي:

- كعك مكسرات بـ150جنيهًا للكيلو.

- بيتي فور مشكل بـ150 جنيهًا.

- غريبة سادة بـ110 جنيهات.

- غريبة مكسرات بـ130 جنيهًا.

- منين عجوة بـ80 جنيهًا.

- بيتي فور سادة بـ110 جنيهات للكيلو.

- مشكل الكعك بـ110 جنيهات للكيلو.

- بسكويت نشادر بـ90 جنيهًا للكيلو.

- غريبة بـ100جنيه للكيلو.

- شكلمة بـ120جنيهًا للكيلو.

- سابليه شوكولاتة بـ120جنيهًا للكيلو.

أسعار كعك العيد في الأسواق

تباينت أسعار كعك العيد في المحلات التجارية المختلفة، في الأسواق المصرية، وجاء بعضها كالتالي:

- سعر كيلو الكحك السادة بـ170 جنيهًا.

- سعر كيلو الكحك بالملبن بـ170 جنيهًا.

- سعر كيلو كحك العجمي بـ170 جنيهًا.

- سعر كيلو الكحك المشكل 180 جنيهًا.

- سعر كيلو كحك عين جمل بـ220 جنيهًا.

- سعر كيلو كحك فسدق بـ240 جنيهًا.

- سعر كيلو البسكويت السادة بـ140 جنيهًا.

سعر كيلو بسكويت برتقال بـ140 جنيهًا.

سعر كيلو بسكويت جوز هند بـ140 جنيهًا.

سعر كيلو بسكويت شوكولاتة بـ150 جنيهًا.

- سعر كيلو بسكويت مشكل بـ150 جنيهًا.

أماكن منافذ وزارة الزراعة

تنتشر منافذ وزارة الزراعة في عدد كبير من الأحياء بالقاهرة الكبرى، بينها المنافذ المتوفرة أمام مبنى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والكائن بشارع نادي الصيد في الدقي، فضلا عن عدد كبير مثل منفذ العبور، منفذ وزارة العدل بالديوان العام، منافذ بجوار نادي اتحاد الشرطة بصلاح سالم، منفذ المعادي كورنيش النيل، منفذ دجلة طرة البلد، منفذ مدينة التبين بميدان البوسطة، فضلا عن وجود منافذ في حلوان منها مدينة 15 مايو مجاورة 3 ومجاورة 10.