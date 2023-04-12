اهتمام كبير بمتابعة أسعار كعك وبسكوت العيد 2023 في المحلات بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، حيث تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء شهر رمضان المبارك.

ويفضل البعض متابعة أسعار كعك وبسكوت العيد 2023 في المحلات قبل المناسبة بفترة، حتى لا ترتفع الأسعار ويصبح من الصعب شرائه حيت ترتفع الأسعار كلما اقترب عيد الفطر المبارك.

أسعار كعك وبسكوت العيد 2023 في المحلات

وسجلت أسعار كعك وبسكوت العيد 2023 في المحلات حالة من التباين في الأسعار في الأسواق بين محل وآخر، في ظل إقبال من المصريين على شراء كعك وبسكويت العيد في جميع المحافظات المصرية.

وتستعرض الوطن أسعار كعك العيد والبسكويت في الأسواق المختلفة، وأسعاره في المجمعات ومنافذ وزارة التموين.

أسعار كعك العيد في الأسواق

يصل سعر الكعك مشكل إلى 180 جنيها للكيلو، وكعك محشو عين جمل 220 جنيها للكيلو، كعك فسدق بسعر240 جنيها للكيلو، كعك سادة بسعر 170 جنيها، كعك ملبن بسعر 170 جنيها للكيلو، كعك عجمية بسعر 170 جنيها للكيلو.

أسعار البسكويت العيد في الأسواق

أما عن البسكويت فسجل بسكويت شوكولاتة 150 جنيها للكيلو، بسكويت مشكل 150 جنيها للكيلو، بسكويت سادة 140 جنيها للكيلو، بسكويت برتقال 140 جنيها للكيلو، بسكويت جوز هند 140 جنيها للكيلو.

أسعار كعك العيد في منافذ التموين

وداخل منافذ التموين اختلفت الأسعار، فنحو 120 جنيهًا هي قيمة سعر كيلو كعك سادة، 150 جنيها سعر كيلو كعك محشو عين جمل، كيلو بيتي فور لوكس بـ150 جنيهًا، كيلو بيتي فور عادي بسعر 110 جنيهات.

كما سجل كيلو غريبة 130 جنيهًا، كيلو غريبة محشوة باللوز بـ150 جنيهًا، 120 جنيهًا سعر كيلو بسكويت لوكس، 100 جنيه سعر كيلو البسكويت العادي، علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو كعك وبسكويت مشكل لـ120 جنيهًا، علبة وزن 2 كيلو مشكل بـ250 جنيهًا، علبة وزن 2.5 كيلو مشكل، بـ300 جنيه، علبة لوكس وزن 3 كيلو بـ350 جنيهًا، وعلبة 4 كيلو بالمكسرات بـ625 جنيهًا.