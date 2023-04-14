أسعار كعك العيد 2023 في مطروح.. تخفيضات كبرى والكيلو يبدأ من 58 جنيها

أعلنت مديرية التموين والتجارية الداخلية بمطروح عن أسعار كحك العيد 2023، إذ يصل سر الكيلو نحو 58 جنيها، لتتاح أمام جموع المواطنين بأسعار ميسرة، أقل من الأسواق لشراء كعك العيد، مع عرض كميات كبيرة للمستهلك في معارض مدينة مرسى مطروح اللوجستي بجوار سوق ليبيا.

أسعار كحك العيد 2023 في مطروح

وحول أسعار كحك العيد 2023 في مطروح، قالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح لـ«الوطن»، إن الأسعار في متناول الجميع من المواطنين في محافظة مطروح ويصل سعر كيلو الكحك العادي والبسكوت، والغريبة وجميع أنواع الكحك إلى 58 جنيها للكيلو من خلال عبوات وزن كيلو ممتازة في الجودة والطعم والسعر لا ينافس مع الأسواق، لمواجهة جشع التجار والبيع بهامش ربح بسيط لتوفير السلع لأهالي محافظة مطروح.

أسعار كحك العيد 2023 والسلع الأساسية

وأضافت وكيل وزارة التموين أن أسعار كحك العيد 2023 في محافظة مطروح متوفرة في معارض ومنافذ البيع الخاضعة لإشراف مديرية التموين، بأرخص من المحلات التجارية، كما جري توفير السلع الأساسية بأسعار أقل من الأسواق ومنها الزيت بسعر 35 جنيها للزجاجه، والأرز الكيلو بسعر 14.5 جنيه الكيلو والسكر بسعر 14.5 جنيه الكيلو.

أسعار السلع بتخفيضات 20% عن الأسواق

كما يتاح في المنافذ المواد الغذائية المختلفة بتخفيضات تصل حتي 20% من السمن والعدس والفول والفاصوليا واللوبيا والدقيق والمكرونات والزيوت بمختلف أنواعها الذرة وعباد الشمس، والشاي ومنتجات الألبان، والتمور والياميش وجوز الهند والزبيب بجانب المنظفات، واللحوم البلدي من العجول الصغيرة التي تذبح في السلخانة تحت إشراف الطب البيطري يوميا وتباع بسعر 220 جنيه الكيلو، بجانب اللحوم المبردة السودانية والمتوفرة في منافذ شركة تجارة الجملة علي مستوي المحافظة بسعر 165 جنيه الكيلو.

الرقابة على المعارض والمنافذ

وأوضحت وكيل تموين مطروح أن هناك رقابة علي الأسعار من داخل مديرية التموين بمطروح من خلال مفتشين التموين والرقابة والموزعين علي جميع المعارض كما يجري متابعة جميع المدن من خلال الحملات المفاجئة للتأكد من صلاحية السلع وتوافرها وبيعها بالمنافذ بالأسعار المعلنة والمخفضة.