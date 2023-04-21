فيلم «ساعة إجابة» يتذيل إرادات وقفة عيد الفطر المبارك

تذيل فيلم ساعة إجابة، إيرادات أفلام عيد الفطر يوم الوقفة، وهو بطولة نخبة من النجوم على رأسهم سليم مصطفى، سوسن بدر، وآيتن عامر، إذ حقق 18.614 جنيها فقط.

إيرادات أفلام العيد

وتصدر إيرادات أفلام الوقفة، فيلم «ابن الحاج أحمد» لشيكو في أول بطولاته المطلقة، وحقق 254.154 جنيها، حسب الإيرادات التي رصدتها غرفة صناعة السينما، وجاء في المركز الثاني فيلم «بعد الشر» لعلي ربيع وميرنا نور الدين، وحقق 148.572 جنيها، والمركز الثالث من ناحية الإيرادات، كان من نصيب محمد رمضان بفيلم «هارلي»، إذ حقق 100 ألف جنيه.

أبطال فيلم ساعة إجابة

يذكر أن فيلم «ساعة إجابة» يشارك في بطولته كل من سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال، أحمد طلعت ومن تأليف أحمد شيكو، شيرين علاء، مصطفى خضر، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.