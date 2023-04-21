إصابة 3 بينهم شقيقان في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 شباب بينهم شقيقان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية بني هاني التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية في بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية بني هاني التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم يوسف فارس أمين 13 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد خلف فؤاد 15 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه «أبو بكر» 14 سنة مصاباً بجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة.