مصرع شابين صدمهما قطار جنوب بني سويف

لقي شابين مصرعهما، إثر تصادم قطار بهما أمام مزلقان قرية بني ماضيل التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بتصادم قطار بشابين أسفر عن وفاتهما في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتصادم قطار بشابين أمام مزلقان قرية بني ماضي بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، خلال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي، وأسفر الحادث عن وفاتهما، وتم التوجيه بنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

إيداع الجثتين مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

على الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث، وجرى إيداع الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

تفاصيل وفاة شابين اصطدم بهما قطار في بني سويف

وتبين أن الجثتين لشابين وهم: مصطفي أحمد بدوي 23 عامًا، ومحمد شعبان احمد عبد الغني 23 عامًا، جرى إيداعها مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما.