مسلسل سوق الكانتو الحلقة الأخيرة.. إهانة رشاد وطرده من السوق

بعدما انتهت الحلقة الـ 29 من مسلسل سوق الكانتو، بطولة الفنان أمير كرارة، بمحاولة طه القماش ويجسد دوره أمير كرارة، لم شمل العائلة، ودعوة أفرادها في جلسة عائلية ومنهم عبد الغني وزوجته وصالح ونبوية وعلوان وعائشة، لكن يدور بين نبوية وعبد الغني خلاف ونقاش حاد بسبب الميراث الذي استولى عليه، فقد بدأت الحلقة الـ30 والأخيرة من المسلسل، بإهانة رشاد الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب في السوق أمام الجميع.

وتوالت أحداث المسلسل بدخول طه القماش من أجل الحديث مع رشاد وقال له: «شوفلك مكان يلمك غير هنا أنت ملكش مكان بين الناس الطيبين دول»، ليرد عليه رشاد بقوله: «أنت مين علشان ترد عليا كده»، ليرد عليه أحد التجار بقوله: «طه كبير عيلة القماش، وعيلة القماش كبيرة السوق ده كله».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.