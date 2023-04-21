مسلسل سوق الكانتو الحلقة الأخيرة.. طه القماش يطلب من عبد الغني مشاركته المحل

بدأت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل سوق الكانتو، بطرد رشاد الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب من السوق، تبعها إصابته بحالة نفسية دفعته للنداء على والدته دون رد منها، وتوالت أحداث المسلسل، بشراء طه القماش، الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة لمحل جده من أجل تنفيذ وصيته وإعادة الحق لأصحابه.

وخلال مجريات الحلقة، قال له أحد أقربائه ويدعى عبد الغني، إنه سيخرج من السوق دون عودة، حتى يرد عليه طه بقوله: «إحنا أخوات يا عبد الغني، ومش معني أني اشتريت الدكانة أنك ملكش فيها، أنت من عيلة القماش، وكل نفر في العيلة دي ياخد حقه بالأصول والحب والعشرة»، ليرد عليه عبد الغني بقوله: «حقك عليا يا طه، حقكم عليا كلكم أني اتصرفت غلط».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.