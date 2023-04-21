أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 30.. محمد رمضان يتوب عن الإقراض بالربا

عُرضت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة

ويذهب جعفر العمدة إلى مسجد السيدة زينب، ويقابل الشيخ «عبد اللطيف»، ويجسد دوره الفنان محمد عبد الجواد، وينصحه بأن يبتعد عن إعطاء الناس الأموال بالربا، لأن كل ماحدث له من أمور شر كانت بسبب غضب الله، ويكشف محمد رمضان خلال حديثه مع الشيخ على سؤال حير الجمهور خلال مشاهدتهم للمسلسل، وهو أنه يعمل في تجارة الأسمنت والحديد.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، وإخراج محمد سامي.