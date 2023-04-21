مسلسل تحت الوصاية الحلقة 15 والأخيرة.. حريق المركب وانهيار منى زكي

بدأت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 15 والأخيرة، بتعاون «صالح» عم الأطفال، وشقيق زوج «حنان» الراحل مع الصيادين، إذ حاولوا الاستيلاء على المركب، وإخراج «حنان» التي تؤدي دورها الفنانة منى زكي منها، وحرمانها من حق الوصاية على أطفالها.

أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 15 والأخيرة

لم تستسلم الفنانة منى زكي «حنان»، لتهديدات «صالح» والصيادين، إذ قررت مواجهتهم بالحقيقة، إلا أن رد الفعل كان قيام الصيادين بحريق المركب، رفضا لوجود سيدة عليها.

حريق المركب وانهيار منى زكي بالحلقة الأخيرة من تحت الوصاية

حاولت «حنان» إنقاذ المركب بمساعدة الثلاث بحرية، لكن دون جدوى، لتنهار من البكاء بعد ضياع ميراثها ومصدر رزقها، بينما وقف «صالح» في لحظات صدمة على ضياع المركب في النهاية.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

ومسلسل تحت الوصاية، عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو يدور حول سيدة أرملة تواجه بطش عائلة زوجها بعد محاولتهم السيطرة على ميراثها وميراث أطفالها، وحرمانها من الوصاية، بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، من إخراج محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ: خالد دياب، وشيرين دياب.