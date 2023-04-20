مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14.. منى زكي تكشف سرها للبحارة (فيديو)

مشهد مؤثر انتهى به حلقة الأمس من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، بعدما ودعت «عم ربيع» على متن المركب، إذ تعدى عليهما «صالح» عم الأولاد للسيطرة على المركب، وبعد التصدي له، لم ينجح في الاستيلاء عليها لكنه نجح في التسبب في مقتل عم ربيع.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14

وبدأت حلقة اليوم من مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14، بمشهد وداع «عم ربيع» بعد صلاة الجنازة عليه، لتجد «حنان» إنها خسرت الشخص الوحيد الذي حفظ سرها من بداية وصولها لدمياط، وتقرر كشف سرها للصيادين والبحارة، وسبب وجودها في دمياط، ومشاكل الوصاية، ومشاكلها العائلية، ليقسموا بالوقوف بجانبها ضد «صالح» ومساعدتها في الهروب منه.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول «حنان» التي تجسدها الفنانة منى زكي، وهي سيدة أرملة تعول أسرتها من خلال إرث زوجها «مركب صيد» بعدما حصلت عليه بحيلة من أهل زوجها، لتعمل في صيد وتوريد السمك والجمبري، بالتوازي مع مواجهتها العديد من المشكلات العائلية من قبل أهل الزوج بسبب قانون الوصاية.

ويُشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية، كل من منى زكي، ودياب، ورشدي الشامي، ونهى عابدين، ولبنى ونس، وخالد كمال، وأحمد عبدالحليم، ومحمد عبدالعظيم، وعلي صبحي، وثراء جبيل وآخرين.

المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.