مسلسل عملة نادرة الحلقة 28.. كيف يتصرف عبد الجبار بعد معرفة حقيقة المنزل؟

شهدت الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة أحداثا متطورة، وينتظر الجمهور الحلقة 28 لاستكمال الصراع الذي يدور بين نيللي كريم التي تجسد شخصية نادرة وجمال سليمان الذي يجسد شخصية عبد الجبار والد زوجها الراحل على الإرث الذي حرمها منه ونجلها الرضيع، إلا بشرط زوجها من ابنه الأكبر مسعود.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة

وتضمت أحداث الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة أن عبد الجبار لا زال يبحث عن الآثار داخل المقبرة الفرعونية تحت منزل دميانة، التي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد، ولكن يخبره عبد الرسول أن لا يوجد شيء أسفل منزل دميانة، وأكد له أن الذي اختار المكان إما شخص جاهل أو نصاب، وشعر عطية أبو عصايا بسعادة كبيرة، بسبب خيبة أمل عبد الجبار، وشاركه سعادته حسن أبو عصايا.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.