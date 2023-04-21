أشهر أماكن الخروج بدمياط في عيد الفطر.. «الجربى والممشى وبنت الشاطىء»

تشتهر دمياط بوجود أماكن للخروج فى العيد للشباب والأطفال التي تجذب الزائرين من داخل وخارج المحافظة، من مختلف الأعمار والفئات التى تحرص على الاحتفال بالعيد في المتنزهات وعبر الرحلات النيلية والفسحة بالملاهي وغيرها من أماكن التنزه، خاصة في عيد الفطر المبارك، مع تنوع المزارات السياحية بها.

تستعرض «الوطن» فى التقرير التالي أشهر أماكن للخروج فى العيد للشباب والأطفال بدمياط التي يحرص المواطنون على الذهاب إليها للاستمتاع بالفسحة حيث تحتضن المحافظة العديد من الأماكن مثل الحدائق العامة والملاهي وكورنيش النيل والمتنزهات وهي أبرز مقاصد الخروج فى العيد.

الحديقة الدولية في دمياط

الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة واحده من الحدائق الكبرى فى مصر حسب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لـ«الوطن»، وتبلغ مساحتها 15 فدانا تحتوى على مساحات خضراء شاسعه ومزوده بمنطقة ألعاب للأطفال فضلا عن موقعها وسط مدينة دمياط الجديدة بالقرب من كافة الخدمات التى يمكن أن تحتاج إليها ويبلغ سعر التذكرة داخل الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة 5 جنيهات.

حديقة بنت الشاطئ

حديقة بنت الشاطئ بدمياط القديمة «العاصمة» تعد من المناطق الجاذبة للزائرين كونها تقع بقلب المدينة طبقا لمحافظ دمياط، وتعد أيضا الحديقة واحده من أهم المتنزهات ذات الأشجار وأماكن الجلوس للشباب والأطفال خاصة فى الأعياد ودخولها مجانا أيام العيد.

مزارات رأس البر

وتأتي مدينة رأس البر من أشهر المدن السياحية بدمياط والتي وجد بها مزارات سياحية تجذب أهل المحافظة، وبها عدة أماكن للتنزه والفسحة خلال أيام العيد منها منطقة اللسان وهى عبارة عن ممشى سياحي أقيم على الساحل الشمالي للمصيف وهى مكان مميز لمحبي الخروج فى أوقات الغروب وتضم منطقة اللسان بجانب الكورنيش أماكن واسعه للجلوس والتمتع بالهواء النقي، كما يعتمد موقع خليج رأس البر على هدوء الأمواج فى هذا المكان وانحسارها، مما يساعد على الجلوس أمام الشاطئ بأمان والاستمتاع بجو البحر.

منطقة الجربى

كما تعد منطقة الجربى السياحي أولى مناطق العلاج الطبيعي فى مصر نظرا لأنها اشتهرت منذ القدم برمالها الجافة المحتوية على مادة الثوريوم المستخدمة فى علاج أمراض الروماتيزم كما يوجد العديد من الكازينوهات المطلة على شاطئ النيل بمنطقة الجربى.

شارع النيل

ومع لحظات الغروب تنبض الحياة بشارع النيل في دمياط ويجتذب المحبين حتى الساعات الأولى من الصباح وتتنوع فيه وسائل الترفية والتسلية بالإضافة إلى المعارض الثقافية والفنية المتعددة المطلة على النيل.

ممشى شارع بورسعيد

ويعرف شارع بورسعيد بدمياط بشارع السوق الرئيسي وهو شارع كبير وبه ممشى يمتد بطول البحر من الجنوب وحتى الفنار شمالا ويمتلئ الشارع بالعديد من المطاعم والكافيهات وملاهي للأطفال على جانبي الشارع.