هاني تمام عبر قناة الناس: يجب على الجميع إظهار الفرح والسرور يوم العيد

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن يوم عيد الفطر المبارك، يوم إظهار الفرح والسرور لكل الناس، لهذا قالت السيدة أم عطية رضي الله عنها «أُمرنا أن نُخرج العواتق والحُيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحُيض المُصلى».

تنزل البركة والفرحة على الناس يوم العيد

أكد الدكتور هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج «حواء»، المذاع عبر قناة الناس، أنه تنزل البركة والفرحة على الناس يوم العيد، ولهذا يجب على المسلمين جميعهم رجالًا وإناثًا، كبارًا وصغارًا، الخروج من منازلهم في هذا اليوم العظيم للاستمتاع به قدر المستطاع.

حكم المرأة الحائض

وأضاف في حديثه، أن المرأة الحائض تستطيع الخروج من منزلها يوم صلاة عيد الفطر المبارك للاستمتاع بهذا اليوم ولكن تتجنب الصلاة.