علي جمعة عبر قناة الناس: السيد متولي كان فريدا ومتميزا في تلاوة القرآن

قال الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ السيد متولي كان متميزًا وفريدًا في تلاوة القرآ الكريم، مشيرا إلى أن القارئ الراحل وُلد عام 1947.

«متولي» حفظ القرآن في سن مبكرة

وأكد الشيخ على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر قناة الناس، أن السيد متولي حفظ القرآن الكريم كاملًا في عمر مبكر، بسبب حرص والده على التميز في تلاوة القرآن الكريم، كما وهبته والدته وهو في رحمها لله سبحانه وتعالى.

وتابع: «لما كان عمره 5 سنوات ذهب السيد متولي إلى محفظة قرآن الكريم، وبالفعل أتم حفظ القرآن الكريم بإتقان شديد، وكان بيتم استغلاله في احتفالات المدرسة التي التحق بها لشدة إعجابهم بصوته في التلاوة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.