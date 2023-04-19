أمين الفتوى عبر قناة الناس: يمكن للأرملة إخراج الزكاة لو لديها دخل خاص

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في زكاة الفطر، إن المسلم يخرجها عن نفسه والأشخاص الذين تحت رعايته، فالزوج يخرجها عن نفسه وعن زوجته وأولاده الصغار، لافتا إلى أنه لو الزوجة زوجها متوفى ولها دخل يمكن أن تخرج الزكاة عن نفسها وعن أولادها.

تعلم العبادة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لو الابن وصل لسن كبير وله دخل، ويعيش تحت ولاية والده، يدفع عنه والده، لكن يجب أن نعلمه أن يدفع زكاة الفطر، طالما وصل إنه أصبح له دخل منفصل عن أهله، عشان يتعلم العبادة ويعرف يعمل هذا مع أسرته».

قناة «الناس»

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.