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قناة الناس تنقل صلاة عيد الفطر من الأرجنتين «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
08:25 م | الجمعة 21 أبريل 2023
صلا عيد الفطر في الأرجنتين

صلا عيد الفطر في الأرجنتين

نقلت قناة «الناس» صلاة عيد الفطر المبارك من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، وكذلك مظاهر الاحتفال.

صلاة العيد في الأرجنتين

واصطف المصلون من المسلمين مرددين تكبيرات العيد بصحبة الأطفال والشباب والشيوخ، كما ردد المصطفون عددًا من الأدعية.

وتجمع المصلون من جميع الجنسيات والأعراق لصلاة عيد الفطر المبارك.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم محمد عزالدين