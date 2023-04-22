تجديد حبس مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأطفال بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس عدد 5 أشخاص، بتهمة خطف طفل، واحتجازه داخل مخزن ملحق بمنزل أحدهم وطلب فدية من والده بالبحيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

اتصال هاتفي من مجهول

البداية حسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، من أحد الأشخاص «تاجر، يقيم في دائرة القسم»، يفيد بتلقيه اتصالا تليفونيا من مجهول، أخبره خلاله المُتصل بخطف نجله البالغ من العمر 13 عاما، وطلب منه إنهاء الخلافات المالية بينه وبين أحد الأشخاص مقيم بالبحيرة، لتحرير طفله.

احتجاز الطفل

كشفت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، يقيمون جميعهم في دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، واحتجازهم الطفل داخل مخزن مُلحق بمنزل أحدهم.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، وأمكن القبض عليهم، وتحرير الطفل المُختطف.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل المختطف، مُستخدمين سيارة ملاكي مُستأجرة، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.

تحرير محضر

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.