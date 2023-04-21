اعترافات 4 متهمين باتجارهم بـ48 ألف قطعة ألعاب نارية في البحيرة

«كنا هنتاجر فيها في المناسبات، لأن ساعتها بنكسب أكتر، وفيه ناس أعرفهم بيشتروا على طول».. هكذا كان ملخص أقوال أحد المتهمين بالاتجار في كمية كبيرة من الألعاب النارية بمحافظة البحيرة، أمام جهات التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام، وطلبت سرعة إجراء التحريات بالواقعة، وحول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

وأضاف أحد المتهمين أثناء التحقيق معه، أنه كان يحتفظ بالألعاب داخل مخزن بالمنطقة، وأن تجارتها تحقق له ربحا ماليا كبيرا.

ربح غير مشروع

وتلقى مركز شرطة أبو حمص في محافظة البحيرة بلاغا ضد 3 أشخاص وسيدة، يفيد اتجارهم بـ48500 قطعة ألعاب نارية، وبالفحص تبين أن لهم معلومات جنائية سابقة، وأنهم يقومون بتخزين الالعاب بغرض الاتجار وتحقيق الربح غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهمون وأقرّوا بحيازتهم للألعاب، واُتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا إلى النيابة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وقال المحامي بالنقض ياسر سيد، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحوز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي، أنَّ في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».