تفاصيل حبس مسجل خطر بتهمة غسل 15 مليون جنيه من تجارة العملة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مسجل خطر بتهمة تبييض مبلغ مالي 15 مليون جنيه، من تجارته في العملة بالدقهلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

الاتجار في النقد الأجنبي

البداية حسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، حينما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ويقيم في محافظة الدقهلية، لممارسته نشاط إجرامي تخصص فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

غسيل أموال

وحسب ما جاء في البيان، تبين أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ«شراء السيارات، وتأسيس الشركات»، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بحبسه 15 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.