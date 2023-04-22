فيلم هارلي يحقق 5 ملايين جنيه في أول أيام عرضه بعيد الفطر

حقق الفنان محمد رمضان نجاحاً كبيراً بفيلمه الجديد «هارلي»، مع الفنانة مي عمر، حيث تم طرح العمل في وقفة عيد الفطر، لينافس 6 أفلام أخرى بدور العرض.

فيلم «هارلي» يحقق 5 ملايين جنيه

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن الفنان محمد رمضان حقق بفيلمه «هارلي»، 5 ملايين و182 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو يعتد من الأرقام القياسية.

أحداث فيلم هارلي

تدور قصة فيلم هارلي، حول مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات، ويشارك الفنان محمد رمضان في فيلم هارلي، الفنانة مي عمر، وانتهي الثنائي من تصوير الفيلم خلال شهر رمضان.

أماكن عرض فيلم هارلي

ويتم عرض فيلم هارلي في أكثر من دور عرض، بينها مول العرب، مترو القاهرة، مول مصر، رنيسانس داون تاون، أمريكانا بلازا، اوديوناركانديانا، داندي مول، جالكسي المنيل، سيتي سكيب أكتوبر.