بعد تعديل القانون.. ما هي مدة فترة السماح لاستيراد سيارات المصريين بالخارج؟

ما هي مدة فترة السماح لاستيراد سيارات المصريين بالخارج بعد التعديلات؟، سؤال جديد طرحته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار تقديم التيسيرات والتوضيحات حول آخر التعديلات الجديدة بقرار استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، مقابل وديعة.

تم مد فترة السماح لاستيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة 5 سنوات

وأجاب أحد سفراء مبادرة سيارات المصريين بالخارج، في مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المصريين بالخارج في بداية إطلاق قانون استيراد السيارات من الخارج، طالبو بأن تكون فترة السماح لاستيراد السيارة من الخارج سنة كاملة، ولكن بعد التعديلات الجديدة على المبادرة، تم مد فترة السماح لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، ونزولها إلى مصر لمدة 5 سنوات، وذلك من تاريخ الموافقة على استيراد السيارة.

https://www.facebook.com/reel/782567503596606

من تاريخ الموافقة على استيراد السيارة من الخارج

وأوضح أحد سفراء مبادرة سيارات المصريين بالخارج، خلال مقطع الفيديو، أن هذا يفيد في حالة الحصول على سيارة من الخارج بالتقسيط، ولم تتمكن من استيرادها إلى الداخل.

ويذكر أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تفاصيل جديدة بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، ومنها إتاحة رد مبلغ الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل التعديلات الجديدة بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب إلى مقدم الطلب، ويكون الرد بالعملة الأجنبية ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.