«الهجرة» تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقطع فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، يتضمن تفاصيل جديدة عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، قبل نهاية مدة المبادرة المحدد في مايو المقبل.

الاستفادة من التعديلات الجديدة حتى 14 مايو 2023

وتضمن منشور وزارة الهجرة: «حاجة مهمة لكل المصريين في الخارج، تعديلات جديدة على مبادرة سيارات المصريين بالخارج، اِلحق التخفيض الجديد على الضريبة الجمركية من مبلغ الوديعة المُستردة، اِلحق حمِّل التطبيق واستفيد من التعديلات الجديدة حتى يوم 14 مايو 2023».

وأشار مقطع الفيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، إلى أنّ تطبيق سيارات المصريين في الخارج، يتيح من خلاله استيراد سيارة جديدة أو مستعملة، ودون شرط أن تكون مالك أول للسيارة، من خلال تسجيل بيانات عربيتك على التطبيق الإلكتروني، حيث يتم اختيار «الماركة، والموديل، وسنة الصنع، ونوع الماتور، وسي سي، وبلد الإقامة، وبلد المنشأ الخاص بالسيارة، وتحديد إن كانت السيارة جديدة أم مستعملة».

3 فئات للسيارة التي يمكن استيرادها من الخارج للمغتربين

وأوضحت وزارة الهجرة، أنّ هناك 3 فئات للسيارة التى يمكن استيرادها من الخارج للمغتربين، وهي «أساسية، ومتوسطة، وكاملة»، يتم اختيار واحدة منها داخل التطبيق، ومن ثم يقوم التطبيق بحساب قيمة الرسوم المقرر سدادها، ووضعها في وديعة دولارية، ومن ثم استرداد قيمة الوديعة بالكاملة، بعد مرور 5 سنوات بسعر الدولار وقتها.

كما أشارت وزارة الهجرة عبر مقطع الفيديو، إلى إمكانية المصريين المغتربين في دول الخليج، الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج، منوهة بأنّه جرى تخفيض القيمة الجمركية 70%،