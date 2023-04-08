ما المدة التي يصدر خلالها الموافقة على استيراد سيارات المصريين بالخارج؟

حددت وزارة الهجرة، المدة التي يصدر خلالها الموافقة الاستيرادية لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، لافتة إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تحديث البيانات وتنفيذ التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكتروني لمبادرة منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة.

إجراءات مهمة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

وأضافت وزارة الهجرة، في تقرير لها، أنَّه بعد تسجيل بيانات السيارات يتم تحديد المبلغ النقدي «ثمن الوديعة»، ثم يُصدر أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق لتحويله لحساب مصر في البنوك المصرية خلال 6 شهور بداية من 15 نوفمبر 2022.

بعد تحويل المبالغ المالية، واستيفاء الشروط الخاصة بعملية الاستيراد يتم إرسال الموافقة الاسترادية خلال 7 أيام عمل، وفي حالة رفض عملية الاستيراد يتمّ ردّ المبالغ المالية على الحساب البنكي الذي تمّ التحويل من خلاله بالعملة الأجنبية بدون خصم أي مبالغ فقط مصاريف التحويل التي يتمّ تحويلها.

كيفية استبدال السيارة بعد صدور الموافقة الاستيرادية

وأجاب التقرير على التساؤل الخاص بكيفية استبدال السيارة بعد صدور الموافقة الاستيرادية، موضحاً أنه يجوز لأي مغترب سواء الجالب لسيارة كهربائية أو بنزين لأي سبب استبدال السيارة بسيارة أخرى من خلال تقديم طلب استبدال خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية وقبل اصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي بشرط تحويل من حساب بنكي في الخارج بقيمة الفرق في حالة وجود أي زيادة.

ونوه التقرير إلى أنه في حالة إلغاء الموافقة الاستيرادية على تطبيق سيارات المصريين بالخارج يتمّ استرداد المبلغ النقدي المستحق خلال 3 أشهر.