إضافة «ماركة» جديدة لتطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تعرف على الخطوات

يتساءل الراغبون في استيراد سيارة من الخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، عن إمكانية إضافة نوع سيارة مختلف عن السيارات المتاحة للاستيراد، للاستفادة من مبادرة وزارة الهجرة، عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

إضافة نوع سيارة جديد عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

وردا على تلك التساؤلات نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقطع فيديو، لأحد سفراء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يشرح من خلاله كيفية وخطوات إضافة نوع سيارة جديد عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج الإلكتروني، لتسهيل عملية استيراد السيارة.

وقال أحد سفراء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، إنّ هناك إمكانية لإضافة سيارة جديدة لم تكن موجودة عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، وذلك من خلال زيارة التطبيق، وتسجيل نوع وموديل السيارة التي ترغب في استيرادها من الخارج.

تسجيل نوع وموديل السيارة التي ترغب في استيرادها من الخارج

وأضاف أحد سفراء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، أن التطبيق سيقوم بتوفير بيانات السيارة على الفور، ومن ثم سيتم ظهور نوع السيارة داخل التطبيق في بند «السيارات المضافة حديثا»، وبذلك تكون عملية إضافة سيارة جديدة لتطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، قد انتهت بنجاح.

ويمكن مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بأحد سفراء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، من خلال زيارة هذا الرابط.