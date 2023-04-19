بالفيديو.. كيف تقوم باستيراد سيارة من الخارج دون جمارك قبل انتهاء المدة؟

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقطع فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، يتضمن تفاصيل جديدة عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، قبل نهاية مدة المبادرة المحدد يوم 14 مايو 2023، كآخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، بدون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

التطبيق الإلكتروني سهل إمكانية الاستفادة من المبادرة

وأوضحت وزارة الهجرة عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تطبيق سيارات المصريين في الخارج، يتيح من خلاله استيراد سيارة جديدة أو مستعملة، ودون شرط أن تكون مالك أول للسيارة، من خلال تسجيل بيانات عربيتك على التطبيق الإلكتروني، ومن ثم يقوم التطبيق بحساب قيمة الرسوم المقرر سدادها، ووضعها في وديعة دولارية، حيث سهل التطبيق الإلكتروني إمكانية الاستفادة من المبادرة.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، كيف تقوم باستيراد سيارة من الخارج بدون جمارك، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كيف تقوم باستيراد سيارة من الخارج بدون جمارك

أولا: يتوجب تحميل تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

ثانيا: قم بفتح حساب إلكتروني خاص بك.

ثالثا: قم بإدخال البيانات الأساسية للسيارة المراد استيرادها من الخارج، وتتضمن: «نوع السيارة، سنة الصنع، المنشأ».

رابعا: يقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة.

خامسا: قم بالضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

سادسا: قم برفع المستندات على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، تمهيداً للتسجيل الأولى للسيارة.

سابعا: يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات.