فيلم «ابن الحج أحمد» يحقق 1.4 مليون جنيه في أول أيام عيد الفطر

نجاح كبير حققه الفنان شيكو بفيلمه الجديد «ابن الحج أحمد»، الذي يعرض حاليا بدور العرض، واستطاع في أول أيام عيد الفطر المبارك أن يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم «ابن الحج أحمد»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم شيكو والذي يحمل اسم «ابن الحج أحمد» حقق مليون و402 ألف، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى، حيث أن هناك 7 أفلام حاليا تنافس بدور العرض.

وتدور أحداث فيلم «ابن الحاج أحمد» في إطار كوميدي تشويقي، حول شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «ابن الحاج أحمد»

يشارك في بطولة فيلم «ابن الحاج أحمد» مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم: شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.