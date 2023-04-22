حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر قطار التالجو لمحطات الوجه القبلي، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري، مؤكدة أن هذه النوعية من القطارات توفر خدمات ذات جودة عالية ومزودة بكاميرات مراقبة.

أسعار تذاكر قطار التالجو لمحطات الوجه القبلي

وعن أسعار تذاكر قطار التالجو لمحطات الوجه القبلي، قالت الهيئة في تقرير لها، إن أسعار الدرجة الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيها، والدرجة الثانية 250 جنيها، ومن القاهرة إلى سوهاج للدرجة الأولى 500 جنيه، وللدرجة الثانية 300 جنيه.

كما أن تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة لقنا 550 جنيها، والدرجة الثانية 350 جنيها، وسعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة للأقصر 600 جنيه والدرجة الثانية 400 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة لأسوان 700 جنيه والدرجة الثانية 550 جنيها.

عدم زيادة أسعار تذاكر قطار التالجو

ووفقا لمصدر مسئول بالسكة الحديد، فإن أسعار تذاكر قطار التالجو لمحطات الوجه القبلي في إجازة عيد الفطر المبارك، كما هي مثلما كانت عليه قبل إجازة العيد، موضحاً لـ«الوطن»، أن الهيئة وفرت هذه النوعية من القطارات على خط الصعيد لتوفير خدمة مماثلة لما يتم تقديمه لأهالي الوجه البحري.