وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بتسمم غذائي في الغربية.. «أكلوا وجبة سمك فاسدة»

توفي صاحب محل حلويات بمحافظة الغربية اليوم، متأثرا بإصابته بتسمم غذائي إثر تناوله وجبة سمك فيليه في بيته خلال إفطار آخر يوم بشهر رمضان المبارك، وظل 24 ساعة تحت العلاج في مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، كما أصيب 5 من أفراد أسرته وتلقوا العلاج اللازم وتحسنت حالتهم.

وفاة صاحب محل حلويات بعد تناول سمك فيليه

وأكد تقرير مستشفى المنصورة التخصصي، أن المريض سعد السعيد السيد، 57 سنة، صاحب محل حلويات ومقيم في سمنود بمحافظة الغربية، توفي إثر تناول طعام سمك فيليه، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب وفشلت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم والمستمر، وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم غذائي

وقال مصدر طبي بمستشفي المنصورة التخصصي، لـ«الوطن»، إن المستشفى استقلب مساء الخميس الماضي 6 مصابين بأعراض التسمم وهم: «سعد السعيد السيد»، 57 سنة، و«بسمة س. م»، 28 سنة، «محمد ج. ع»، 28 سنة، و«أفنان س. م»، 20 سنة، «جنى س. م»، 13 سنة، «حسناء ا. ا»، 20 سنة.

علامات التسمم الغذائي

وأضاف المصدر أن الـ6 المصابين ظهرت عليه أعراض تنميل في الشفايف وارتخاء العضلات وصعوبة في التنفس، وجميع الحالات مستقرة عدا أحدهم تحت الملاحظة، وجرى علاج 5 مصابين، وظل المتوفى تحت العلاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وكشف المصابون أن إصابتهم ناتجة عن تناول طعام سمك فيليه قاموا بشرائه الساعة 4 عصرا من محل بيع أسماك، وجرى تجهيز وجبة الإفطار في المنزل وتناولوا طعام الإفطار بعد أذان المغرب، إلا أنه عند الساعة العاشرة مساء بدأت تظهر عليهم أعراض التسمم، ونقلوا لمستشفى المنصورة التخصصي بعد ظهور أعراض التسمم عليهم بحوالي ساعتين، إلا أن والدهم ساءت حالته.

بلاغ بوصول 6 مصابين بالتسمم إلى المستشفى

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى المنصورة التخصصي، وعليهم أعراض التسمم الغذائي، وبسؤال المصابين عن سبب ظهور أعراض التسمم الغذائي في محضر الشرطة، أكدوا أنه بسبب وجبة سمك فيليه قاموا بشرائها من محل أسماك معروف في مدينة سمنود بالغربية، والسمك كان طازجا دون بيانات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.