4 جنيهات انخفاضا في أسعار الدواجن البيضاء اليوم.. لماذا؟

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن بداية التعاملات اليوم، ثاني أيام العيد، وتراوحت بين 65 و66 جنيهًا، بدلًا من 69 جنيها، وذلك نتيجة ضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ المجمدة التي تباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا، وكذلك اتجاه المواطنين للمأكولات البحرية خلال أيام العيد.

وبخلاف تراجع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 22-4-2023، سجل سعر الفراخ الساسو بين 71 جنيهًا و73 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟدواﺟن اﻟﺑﯾﺿﺎء

وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء بين 65 جنيهًا و66 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح من 70 وحتى 75 جنيه للكيلوجرام.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﯾوم

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم، فالأبيض بين 6 جنيهات و6.25 جنيه، والساسو بيور بين 6.50 جنيهات و7.50 جنيهًا، وساسو بين 5.5 و6.50 جنيهات، والبلدي بين 3 و3.50 جنيه، والهجين بين 4 و5 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وواصلت أسعار البيض اليوم انخفاضها، بالنسبة للأبيض بين 105 و105.75 جنيه، والبيض الأحمر بين 105 و105.75 جنيه، والبلدي بين 89 و90 جنيها.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑط اﻟﯾوم

وعن أسعار البط اليوم، سجل البط مسكوفي عمر يوم، بين 24 و26 جنيهًا، والبط الفرنساوي بين 7 و8 جنيهات.