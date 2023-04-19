شعبة الدواجن: أسعار الكتاكيت مستقرة والبلدي بـ3.5 جنيه

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الكتاكيت شهدت حالة من الاستقرار اليوم في الأسواق المصرية، بينما سجلت أسعار الكتاكيت منذ عدة أيام تراجعاً ملحوظاً، ويرجع سبب ذلك إلى أن السوق المحلي غني بالكثير من المعروض في ظل قلة الطلب من جانب المواطنين.

انخفاض الأسعار الفترة القادمة

وأضاف السيد أن هناك توقعات بإنخفاض أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض الفترة المقبلة وبالاخص بعد إنتهاء عيد الفطر المبارك.

أسعار الكتاكيت

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الكتكوت الأبيض اليوم يتراوح ما بين 7 إلي 7.25 جنيه، والكتكوت البلدي ما بين 3 إلى 3.5 جنيها، كما يتراوح الكتكوت الساسو ما بين 5.5 إلي 6.5 جنيها، والساسو بيور ما بين 6.5 إلي 7.5 جنيها، وعن سعر كتكوت هجين يتراوح ما بين 4 إلي 5 جنيها وكتكوت جيل ثان ما بين 4.5 إلي 5.5 جنيها.