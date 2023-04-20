قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق والمحلات، تسجل استقرارا ملحوظا بعد أن تراجعت أمس بنحو 3 جنيهات.

أسباب استقرار الأسعار

أضاف السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات، سببها كثرة الدواجن في الأسواق المصرية، كما أن استيراد شحنات كبيرة من الدجاج البرازيلي المجمد، ساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أسعار الدواجن البيضاء

استعرض رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أسعار الدواجن البيضاء، حيث يبلغ سعر الكيلو في المزرعة 69 جنيها، والتنفيذ الفعلي يتراوح بين 79 و80 جنيها، كما يسجل كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 110 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 118 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وتابع أن كيلو البانيه، يتراوح اليوم بين 150 و170 جنيها، والشيش طاووق بين 140 إلى 160 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو الأوراك بين 80 إلى 85 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

بالنسبة لسعر الكتكوت الأبيض اليوم، يتراوح بين 7 إلى 7.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 إلى 3.5 جنيه، كما يتراوح الكتكوت الساسو بين 5.5 إلى 6.5 جنيه والساسو بيور بين 6.5 إلى 7.5 جنيه، وعن سعر كتكوت هجين، يتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات، وكتكوت جيل ثاني بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.