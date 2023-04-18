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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات

كتب:

مريم حنفي
05:25 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
دواجن

دواجن

تستقر أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات، وسبب ذلك أن هناك كميات كثيرة من الدواجن موجودة، كما أن قرار الدولة بالإفراج عن كميات كبيرة من الدجاج البرازيلي، الذي وصل إلى 25 ألف طن، ساهم في خفض أسعار الدواجن الفترة الماضية، واستقرارها حاليًا، وفقًا لسامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن».

استعرض «السيد» أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

- يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة 69 جنيها، ويتراوح سعر التنفيذ الفعلي بين 79 و80 جنيها، وفقًا لكل منطقة.

- كما يبلغ سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة 110 جنيهات، والتنفيذ الفعلي 118 جنيها. 

أسعار مشتقات الدواجن

- بينما يتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 إلى 170 جنيها.  

- وبالنسبة للشيش طاووق، يتراوح الكيلو بين 140 إلى 160 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو الأوراك بين 80 إلى 85 جنيها. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم، تتراوح بين 7 إلى 7.25 للكتكوت الأبيض، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 3 إلى 3.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 6.5 إلى 7.5 جنيها، والساسو بين 5.5 إلى 6.5 جنيه، كما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 4 إلى 5 جنيهات، وكتكوت جيل ثاني بين 5.5 إلى 6 جنيهات.

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