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تفحم 4 مركبات «توك توك» في حريق جراج بطنطا دون إصابات

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:02 ص | السبت 22 أبريل 2023
حريق داخل جراج خاص بمركبات توك توك بطنطا

حريق داخل جراج خاص بمركبات توك توك بطنطا

شب حريق هائل داخل جراج خاص بمركبات «توك توك» بمنطقة الترعة العريضة التابعة لحي أول طنطا بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بنشوب حريق 

 تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول طنطا، وقوات الحماية المدنية، ومرفق عمليات الإسعاف بالغربية، بلاغاً يفيد بتصاعد كثيف للدخان، ونشوب حريق هائل داخل جراج خاص بمركبات «التوك توك» بمنطقة الترعة العريضة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية والمناطق المجاورة، وتم عملية التبريد خشية اندلاع النيران مرة أخرى، وجرى فصل المركبات الموجودة داخل الجراح.

ماس كهربائي

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن النيران أتت على 4 مركبات توك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بسبب ماس كهربائي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

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