إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق هائل داخل قطعة أرض بالمحلة الكبرى

أصيب 9 أشخاص باختناقات، إثر نشوب حريق هائل في مخلفات الهيش والبوص والبلاستيك داخل منطقة أرض المحلج بشارع طلعت حرب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بنشوب حريق

وكانت قوات الحماية المدنية، ومرفق عمليات الإسعاف بمدينة المحلة، تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل في الهيش والبوص والبلاستيك داخل قطعة أرض، وارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للدخان.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإطفاء و3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين إصابة 9 أشخاص باختناق، إثر إمتداد ألسنة اللهب الي النوافذ الخلفية لإحدى العمارات السكنية المجاورة بمنطقة شارع طلعت حرب، ما أدى إلى تلف مواسير الصرف الصحي، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران.

أسماء المصابين

كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل سيارات الإسعاف، بعد أن رفضوا الإنتقال الى المستشفى، وهم نوران مجدي إبراهيم، 16 عاما، جودي أيمن عاشور 16 عاما، حسن حامد الشامي 72 عاما، عبد المنعم محمد علي 80 عاما، زكية عبد العاطي عبد الهادي 60 عاما، فادية مصطفى مصطفى 60 عاما، هاجر مصطفى جلال الدين 15 عاما، آمال محمد حسن 15 عاما، فردوس رمضان صيام 73 عاما.

وتمت عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.