حقيقة بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اليوم؟.. «البحوث الفلكية» يجيب

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة بدء العمل بالتوقيت الصيفي، مشيرا في بيان إلى أن التوقيت الصيفي سيبدأ صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل الساعة 12 صباحاً، موضحاً أن هناك عددا من الدول حول العالم تطبق نظام التوقيت الصيفي خلال فصلي الربيع والصيف بهدف الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية للشمس وتوفير الطاقة الكهربائية.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي سوف يحقق الغاية المرجوة من توفير الطاقة خلال تطبيقه من أول أبريل إلى أول اكتوبر من كل عام، والاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية في أوقات النهار وتقليل الإضاءة الصناعية عن طريق تقديم الزمن ساعة كاملة، وهو نظام عمره أكثر من 100عام ومتبع في عدد من دول العالم، حيث أن اختلاف طول النهار يعتمد على خط الطول.

البحوث الفلكية

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن إمكانيات المعهد في تقدم وتطور مستمر في إطار اهتمام الدولة المصرية بمسيرة البحث العلمي المختلفة وخطة الدولة المصرية في قطاع التعليم و تطويره.