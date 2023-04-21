حبس متهم عثر بحوزته على 30 كيلو حشيش في الإسماعيلية

أمرت العامة بحبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط بحوزته 30 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه في الإسماعيلية.

وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخص يقيم بدائرة مركز شرطة فايد، وعثر بحوزته على كمية من الحشيش تزن 30 كيلو، ومبلغ مالي وهاتف محمول وتوك توك، دون لوحات معدنية.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للإتجار، وقدرت القيمة المالية بنحو 4 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

عقوبة المتهمين

من جهته، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم»، أنَّ العقوبة تُخفف على المتهم حال كون المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، فيكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

حالات تقع عليها العقوبة المغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلفا بتنفيذ أحكام القانون، أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو حال استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الإتجار بها.