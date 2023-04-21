حبس شخصين لاتجارهما بـ10 كيلو حشيش في القاهرة.. ومحام يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار بـ10 كيلوجرامات من الحشيش في القاهرة، وطلبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات لاستكمال التحقيقات.

ضبط شخصين

ووصل إخطار لقسم شرطة السلام أول حيال شخصين، يفيد اتجارهما بالمواد المخدرة بالمنطقة، وبالفحص تبين أن لهما معلومات جنائية سابقة، وأنهما قاما بالاتجار بكمية من الحشيش تزن 10 كيلوجرامات تقدر بـ700 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

العقوبة القانونية للمتهمين

وعن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.