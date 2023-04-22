عودة عمل البنوك ومكاتب البريد بمحافظات الجمهورية الأربعاء المقبل

يعتقد البعض أنّ الخدمات المصرفية متوقفة تمامًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حين عودة عمل البنوك ومكاتب البريد، ولذلك قد يتأخروا عن تحويل الأموال أو غيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، ولكن أعلنت البنوك أنّ خدمات العملاء من خلال الهاتف متاحة تمامًا خلال الإجازة، بالإضافة إلى تطبيقات الموبايل، ولذا إذا أراد الشخص الحصول على خدمة بريدية في العيد، فإن الهيئة قررت فتح وتشغيل 300 مكتب على مستوى الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن تعود جميع البنوك ومكاتب البريد للعمل بشكل كامل الأربعاء المقبل.

الأربعاء موعد عودة البنوك ومكاتب البريد للعمل

وقد أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق الأسبوع الماضي، موعد إجازات البنوك إذ تستمر لمدة 6 أيام، وهو ما جعل المواطنون يتساءلون عن موعد عودة عمل جميع البنوك ومكاتب البريد بمحافظات الجمهورية، ومن المنتظر أنّ تنتهي إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك المصرية، الثلاثاء المقبل، وستعود مكاتب البريد والبنوك للعمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء المقبل.

انتهاء عيد الفطر الاثنين المقبل

ومن المقرر أن تنتهي إجازة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء، كما أقرتها الدولة المصرية للعاملين في الدولة والقطاع الحكومي والبنوك المصرية، يوم الثلاثاء المقبل على أن يتم معاودة واستمرار العمل يوم الأربعاء 26 أبريل، لذا يمكن للعملاء أداء ما يرغبون فيه خلال يومي الأربعاء والخميس، قبل الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، أما عن مكاتب البريد فستعمل بأنحاء الجمهورية يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن شهر أبريل الجاري، شهد عددًا من أيام الإجازات الرسمية، التي أعلنها مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، بداية من العطلات بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم يوم 16 و17 أبريل 2023، وعيد الفطر المبارك بداية من يوم 20 أبريل وحتى 24 أبريل، وعيد تحرير سيناء 25 أبريل، إضافة إلى الإجازات الإسبوعية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.