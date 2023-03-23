4 ساعات عمل في البنوك اعتبارا من اليوم الخميس لمدة شهر

تدخل قرارات البنك المركزي المصري، الخاصة بتحديد مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس، ولمدة شهر.

فتح البنوك للجمهور من 9.30 صباحا

وفق قرارات «المركزي»، جرى تحديد ساعات عمل البنوك للجمهور بـ4 ساعات فقط، تفتح فيها أبوابها الساعة 9.30 صباحا، وتستمر حتى 1.30 ظهرا، في حين من المقرر أن يكون عمل موظفي البنك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال شهر رمضان المبارك، زحاماً كبيراً، بالنظر إلى ضيق أوقات العمل الرسمية داخل القطاع المصرفي، بعد اختصارها لـ4 ساعات فقط بدلا من 8، وفي ظل بدء استحقاق شهادة الـ18% من أكبر بنكين هما: الأهلي المصري ومصر.

التطبيق البنكي وماكينات الـATM

ويمكن لعملاء البنوك إجراء العديد من الخدمات عبر التطبيق البنكي أو ماكينات الصراف الآلي، من قبيل تحويل الأموال واستقبالها، وربط الشهادات والودائع، دون الحاجة إلى الذهاب للفروع.