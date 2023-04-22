إصابة شخص في حريق محول كهرباء بقرية جرفس بالفيوم

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، بحروق متنوعة، أثناء محاولته إخماد حريق نشب في محول كهربائي في قرية جرفس بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، حيث تفاجأ باندلاع النيران في المحول الكهربائي فحاول إخماد النيران قبل أن ينفجر المحول، وتمكن من السيطرة على النيران، إلا أنّه أصيب بعدة حروق متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، حيث جرى إخماد النيران وتبريدها، ونقل المصاب للمستشفى.

بلاغ بحريق محول كهربائي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي باندلاع حريق في محول كهرباء قرية جرفس، بدائرة مركز سنورس، ووجود مصاب.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الدفاع المدني ورجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث جرى إخماد الحريق الذي نشب في محول كهرباء قرية جرفس، وتبريد النيران منعًا لاشتعالها مجددًا، كما انتقل فريق من شركة الكهرباء إلى مكان الحريق لإصلاح التلفيات التي خلفها الحريق وإعادة توصيل الكهرباء مرة أخرى.

نقل المصاب للمستشفى

أسفر حريق محول كهربائي عن إصابة شعبان سعيد محمد، 30 سنة، ومقيم جرفس، بحروق متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الحروق، لتوقيع الكشف الطبي عليه، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.