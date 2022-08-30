السيطرة على حريق محول كهرباء بقرية أبو غالب في منشأة القناطر.. بسبب «ماس»

اندلع حريق بمحول كهرباء بقرية أبو غالب في منشأة القناطر، وسيطر رجال الإطفاء عليه، ولم يسفر عن أي إصابات، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

ورد بلاغ للعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، باشتعال حريق بمحول كهرباء، في قرية أبو غالب، وجرى على الفور إخطار إدارة الحماية المدنية، وانتقل رجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرت السيطرة على النيران، دون وقوع أي إصابات.

ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن «ماس كهربائي» أدى لاشتعال الحريق، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خطوات للتعامل مع الحريق

وكان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» عدة خطوات يجب اتباعها عند اندلاع حريق، كما يلي:

1- إذا نشبت النيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي تسبب في الحريق، افصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الموجودة عادة بجوار باب الشقة.

2- إذا كانت النار محدودة، يمكنك إخمادها بإزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، ووضعها على مصدر النار، لمنع وصول اللهب إلى المناطق المجاورة.