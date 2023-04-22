عرض أفلام العيد في سينما الشعب على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

أعلنت الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، عن عرض أفلام عيد الفطر المبارك طوال أسبوع الإجازات بأسعار مخفضة للجمهور من أبناء محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

عرض أفلام طوال أيام العيد

وقال محمد نبيل، مدير الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، إنه من المقرر عرض أفلام عيد الفطر «ابن الحاج أحمد» و«رمسيس باريس» على مدار أيام العيد فى مواعيد مختلفة طوال اليوم.

وأضاف أن مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه من خلال وزارة الثقافة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتشرف عليه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشار إلى أن المشروع يعرض أفلاما جديدة في عيد الفطر بصفة دورية، وتم افتتاح 20 دار سينما في 17 محافظة على مستوى الجمهورية بينها محافظة الإسماعيلية.

التذاكر بـ40 جنيها

وقالت شيرين عبدالرحمن سليم، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، إن أسعار تذاكر سينما الشعب 40 جنيها لجميع الحفلات الصباحية والمسائية، وجميع الأفلام المعروضة.

وأضافت أنه يتم عرض فيلمي «ابن الحاج أحمد» و«رمسيس باريس»، بداية من الساعة 10 صباحا ثم 1 ظهرا و3 عصرا و6 مساء و9 مساء و12 منتصف الليل.