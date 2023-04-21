إقبال عدد قليل على سينما الشعب في الإسكندرية خلال أول أيام عيد الفطر 

شهدت سينما الشعب في الإسكندرية إقبالا عدد قليل من المواطنين، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر، حيث قالت أماني علي عوض، مدير قصر الأنفوشي الموجود به مبادرة سينما الشعب أن ذلك بسبب عدم معرفة ناس كثير بعمل السينما لتوقفها أثناء شهر رمضان، معتبرة أن العدد معقول بالنسبة لأول يوم العيد.

وأضافت «عوض» لـ«الوطن» أن الحفلات اليوم بدأت الساعة 3 مساءا لكنها تبدأ دائما الساعة 10 صباحا، مشيرة إلى أنه كان هناك فيلمين للعرض وأصبحوا فيلم واحد وهو «ابن الحاج أحمد» موضحة أن ذلك يرجع للشركة المنتجة الموزعة للفيلم.

مدير القصر: تعود الأسعار المخفضة بعد العيد

ونوهت أن سينما الشعب في الإسكندرية توجد فقط بقصر ثقافة الأنفوشي، متابعة أنه بعد العيد ستتوافر التذاكر المخفضة التي تبلغ سعرها 20 جنيها، للحفلات الصباحية التي تكون الساعة 10 صباحا و1 ظهرا، والحفلات المسائية تبلغ سعر تذاكرها 40 جنيها، حيث تبلغ سعر التذكرة في فترة عيد الفطر 40 جنيها لجميع الحفلات.

وأوضحت أن مبادرة سينما الشعب بدأتها وزارة الثقافة منذ مايو من عام 2022، وكان سببها هو نشر الثقافة الشينامئية وتوفير عرض الفيلم بأسعار معقولة.

فيلم «ابن الحاج أحمد»

ويتم عرض فيلم «ابن الحاج أحمد» بسينما الشعب في الإسكندرية، بطولة الفنان شيكو وإخراج معتز التوني، وفكرة عمرو سلامة، وتكون مواعيد الحفلات الساعة 10 صباحا و1 ظهرا و3 عصرا و6 مساءا و9 مساءا و12 منتصف الليل.