«النقل» تكشف تفاصيل المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات

كشف تقرير أصدرته وزارة النقل، عن تفاصيل المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، مؤكدًا تقدم الأعمال في مختلف المحطات حتى الآن، والتي تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة، وصولاً إلى الطريق الدائري، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

العمل على قدم وساق في الجزء الثاني

وأكد التقرير أنه جاري العمل على قدم وساق في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6.6 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج، ويشتمل على 6 محطات «محطة نفقية السودان» وعدد4 محطات علوية «إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري».

وأوضح التقرير أن محطة الطريق الدائري سيتم ربطها مع مشروع أتوبيسات الـ«BRT» الأتوبيس الترددي التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما ومحطة سطحية «المحطة النهائية عند محور روض الفرج».

وأكد التقرير، أنه جاري العمل على قدم وساق في تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة «3C» والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات «3 محطات نفقية التوفيقية – وادي النيل» ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين.

4 محطات نفقية

وأشار إلى أنه سبق وتم التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3A» بالركاب والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم والتي تشتمل على 4 محطات نفقية هي «ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات».