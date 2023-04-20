مترو الأنفاق: توزيع 100 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بعدد من المحطات

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتزامن مع إنتهاء شهر رمضان المبارك من توزيع عدد 100 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون مع بنك الطعام المصري، في إطار إطلاق حملة «هنفطر فى المحطة» للعام الثالث على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق، وبتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو.

توزيع الوجبات الخفيفة يومياً

أوضح متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير، أنّ وجبة الإفطار الخفيفة كانت تحتوى على زجاجة مياة وعصير وبسكويت، وأنه تم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يومياً بعدد 3500 وجبة على جميع الركاب المتواجدين في المحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، إذ إنّ التوزيع تم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو.

التعاون مع جمعية البر والتقوى

وأكد أنّ المحطات التي تم التوزيع فيها هي «الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - الجيزة»، موضحًا في بيان له، أنه تم التعاون مع جمعية البر والتقوى، وتم توزيع 500 وجبة خفيفة لإفطار صائم يوميا في محطتي «المرج الجديدة - عين شمس» بالخط الأول حتى تم الوصول إلى توزيع عدد 15000 وجبة.

تمت الحملة تحت إشراف العميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بوزارة النقل، يذكر أنّ الحملة والمبادرة كانت تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد 100 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق.